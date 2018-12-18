Адвокаты Кокорина и Мамаева назвали провокатором автора письма с угрозами

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Защита обвиняемых в хулиганстве футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева считает, что автор электронного письма с угрозами в адрес судьи Мосгорсуда хочет усугубить положение обвиняемых.

"Это провокаторы какие-то. Кто-то хочет создать лишние поводы и основания, чтобы негативно влиять на судьбу обвиняемых. Это явно не сторонник (футболистов - ИФ), он действует во вред им. Такие высказывания усугубляют положение всех и лишний раз озлобляют суд", - сказал "Интерфаксу" адвокат Игорь Бушманов.

Он добавил, что "это выходка какого-то безумного человека", и что данное письмо нельзя расценивать как давление на суд. Он также подчеркнул, что футболисты к данному письму никакого отношения не имеют.

Такого же мнения придерживается Татьяна Стукалова, адвокат еще одного фигуранта дела - Александра Кокорина. "Такие вещи могут слать только враги ребят. Это настоящие провокаторы, и я надеюсь, что правоохранительные органы выяснят, кто это", - сказала она.

Ранее пресс-служба Мосгорсуда опубликовала текст анонимного письма, в котором неизвестный угрожал судье и требовал отпустить спортсменов на свободу. "Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу я буду вынужден на неделе устроить митинг (...). А судья пусть ходить с охраной потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни...", - процитировали в пресс-службе суда текст письма с сохранением орфографии и пунктуации.

В Мосгорсуде отметили, что информация об угрозах передана в ГУ МВД России по Москве для проверки и принятия незамедлительных и необходимых мер реагирования по обеспечению безопасности судей. "Также в настоящее время решается вопрос о предоставлении судье государственной защиты", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Вместе с тем, в Мосгорсуде напомнили о недопустимости оказания давления на суд.

Ранее во вторник Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО Мамаева, Кокорина и их соучастников - Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Они останутся под арестом до 8 февраля. Футболистам и Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а Кириллу Кокорину - в трех эпизодах побоев и хулиганстве.

В деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.