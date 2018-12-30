Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 декабря

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Частный вертолет "Робинсон" разбился в Бурятии. По информации источника, четыре человека погибли.

- Министерство иностранных дел РФ не получило жалобу на публикацию данных журналистов. Ранее московский офис BBC News направил в министерство жалобу на публикацию данных своих сотрудников.

- Туристический оператор "Аурис-тур" прекратил свою деятельность. Компания не может выполнить обязательства по договорам. Ее обязательства застрахованы на 10 миллионов рублей.

- Адвокат футболиста Павла Мамаева опроверг информацию о подаче заявления на водителя Виталия Соловчука. Ранее появилась информация о том, что Мамаев якобы подал заявление о причинении побоев на водителя. Мамаев обвиняется в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и пробудет под арестом до 8 февраля.