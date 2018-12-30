Власти Хабаровского края выплатят по 1 млн рублей семьям погибших горняков

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Хабаровского края приняло решение выплатить по 1 млн рублей семьям двух работников золотодобывающей компании, которые погибли в результате схода лавины в субботу в Николаевском районе на севере региона.

Губернатор края Сергей Фургал на своей странице в сети Instagramm сообщил, что решение об оказании помощи было принято на оперативном совещании в субботу.

"Глубоко соболезную родным погибших при сходе лавины в Николаевском районе. Об этом трудно говорить, это катастрофическая потеря. Наш долг оказать вам максимальную поддержку в эти тяжелые дни. Вчера вечером на оперативном совещании было принято решение об оказании финансовой помощи. Семьям погибших горянков будут перечислены по 1 млн рублей", -написал губернатор.

Глава региона также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто находится в больнице.

Как сообщалось, в субботу рано утром в районе поселка Многовершинный Николаевского района на севере Хабаровского края на участке открытой штольни золотодобывающего предприятия АО "Многовершинное" произошел сход лавины. Под завалом оказался один из работников компании. Ему на помощь выдвинулась группа сотрудников предприятия, которые также оказались под второй сошедшей лавиной. В ходе поисково-спасательной операции были найдены живыми девять человек, но один впоследствии скончался. Тело еще одного было найдено под снегом. Кроме того, еще одного человека, находившегося в бытовом помещении, вызволили из снежного плена.

В Николаевском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ).