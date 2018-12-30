В России

Власти Хабаровского края выплатят по 1 млн рублей семьям погибших горняков

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Хабаровского края приняло решение выплатить по 1 млн рублей семьям двух работников золотодобывающей компании, которые погибли в результате схода лавины в субботу в Николаевском районе на севере региона.

Губернатор края Сергей Фургал на своей странице в сети Instagramm сообщил, что решение об оказании помощи было принято на оперативном совещании в субботу.

"Глубоко соболезную родным погибших при сходе лавины в Николаевском районе. Об этом трудно говорить, это катастрофическая потеря. Наш долг оказать вам максимальную поддержку в эти тяжелые дни. Вчера вечером на оперативном совещании было принято решение об оказании финансовой помощи. Семьям погибших горянков будут перечислены по 1 млн рублей", -написал губернатор.

Глава региона также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто находится в больнице.

Как сообщалось, в субботу рано утром в районе поселка Многовершинный Николаевского района на севере Хабаровского края на участке открытой штольни золотодобывающего предприятия АО "Многовершинное" произошел сход лавины. Под завалом оказался один из работников компании. Ему на помощь выдвинулась группа сотрудников предприятия, которые также оказались под второй сошедшей лавиной. В ходе поисково-спасательной операции были найдены живыми девять человек, но один впоследствии скончался. Тело еще одного было найдено под снегом. Кроме того, еще одного человека, находившегося в бытовом помещении, вызволили из снежного плена.

В Николаевском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Хабаровский край

Новости по теме

В России
Лукашенко подарил Путину к Новому году несколько мешков картошкиЛукашенко подарил Путину к Новому году несколько мешков картошки
Обычно президент Белоруссии дарил салоПодробнее
 Путин вышел на хоккейную площадку катка на Красной площадиПутин вышел на хоккейную площадку катка на Красной площади
Лукашенко не смог принять участие в хоккейном матче "Ночной лиги" из-за предновогодних делПодробнее
 Националист Тесак повторно приговорен к 10 годам колонии за разбой и хулиганствоНационалист Тесак повторно приговорен к 10 годам колонии за разбой и хулиганство
По версии следствия, лидер движения "Реструкт" нападал на граждан под предлогом социально-значимых проектовПодробнее
 Российские порты - большие перемены в мечтах о светлом будущемРоссийские порты - большие перемены в мечтах о светлом будущем
Итоги года в стивидорном бизнесеПодробнее
Россия запретила ввоз с Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствияРоссия запретила ввоз с Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствия
Москва может отменить ограничения, если в свою очередь Киев отменит введенные ранее запреты в отношении российских товаровПодробнее
 Возбуждено дело по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской областиВозбуждено дело по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской области
В охоте подозревают губернатора области Сергея ЛевченкоПодробнее
 В России зафиксирован рекордный с 1992 года вылов рыбыВ России зафиксирован рекордный с 1992 года вылов рыбы
По данным Росрыболовства, вылов увеличился на 5,4% и превысил 5 млн тоннПодробнее
 Последний из оказавшихся под снежным завалом в Хабаровском крае найден живымПоследний из оказавшихся под снежным завалом в Хабаровском крае найден живым
В результате ЧП на территории открытой штольни золотодобывающего предприятия погибли два человекаПодробнее
 Чаще всего россияне просили Деда Мороза о мире и здоровьеЧаще всего россияне просили Деда Мороза о мире и здоровье
По данным опроса ВЦИОМ, о материальном благополучии просят только 9% респондентовПодробнее
 Бурятского школьника, напавшего с топором на учеников, направили на лечениеБурятского школьника, напавшего с топором на учеников, направили на лечение
В январе подросток ранил семиклассников и учительницу, после чего поджег помещениеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Уходящий год33 фото
28 декабря
Уходящий год
Фотохроника 27 декабря6 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 30 декабряВ РоссииЛукашенко подарил Путину к Новому году несколько мешков картошкиВ РоссииНационалист Тесак повторно приговорен к 10 годам колонии за разбой и хулиганствоВ РоссииРоссия запретила ввоз с Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствияВ РоссииВозбуждено дело по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской областиВ РоссииЧаще всего россияне просили Деда Мороза о мире и здоровье

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 декабря

Крушение вертолета в Бурятии, жалоба BBC News на публикацию данных своих московских сотрудников Подробнее

Более 5 тыс. жителей Магаданской области остались без света

Частный вертолет разбился в Бурятии

Власти Хабаровского края выплатят по 1 млн рублей семьям погибших горняков

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 6 км

МИД РФ не получал жалоб на утечку данных сотрудников BBC News

Три человека, в том числе подросток, погибли при пожаре в жилом доме в Хабаровске

Белоруссия пожаловалась на нежелание России помогать в создании оружия

Началась подача газа потребителям после ремонта по газопроводу Серпухов-Ленинград

Российская армия в Арктике получила ЗРС С-400 "Триумф" и комплексы "Панцирь-С"

Еще несколько улиц в центре Москвы перекроют для подготовки встречи Нового года

МИД РФ сделал заявление о "шпионском гнезде" в Мэриленде

МИД РФ сделал заявление о "шпионском гнезде" в МэрилендеАмериканские власти считают, что с территории дачи российского посольства велись кибератаки Подробнее

Два землетрясения зарегистрированы возле Курил

Станция "Савеловская" Большой кольцевой линии московского метро открывается для пассажиров

При посольстве РФ в Турции построят храм в память об Андрее Карлове

Туроператор "Атурис-тур" объявил о прекращении деятельности

Бастрыкин получил возбудить уголовное дело по ДТП в ХМАО с гибелью шести человек

Митрополит ПЦУ назвал условия получения статуса патриархата

В "Шереметьево" устранили сбой, после которого пассажиры улетели без багажа

Футболист Мамаев не подавал заявление в полицию о побоях

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');