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Последний из оказавшихся под снежной лавиной в Хабаровском крае заблокирован в бытовке

Есть обновление от 10:00

Его жизни ничего не угрожает

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Слесаря золотодобывающего предприятия заблокировало снежными массами в бытовке на территории открытой штольни, где произошел сход лавин, сообщили агентству "Интерфакс" в АО "Многовершинное".

"Снег заблокировал вход бытовки. Слесарь находится внутри, его жизни ничего не угрожает. Под снегом остается только один человек, его поиски продолжаются", - сказал представитель компании.

Как сообщалось, под снежными массами оказались 10 человек. Ранее живыми нашли восемь человек, но один впоследствии скончался. Тело еще одного было найдено под снегом.

Сход снежных масс произошел в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края в районе штольни открытого типа золотодобывающего АО "Многовершинное" (входит в группу компаний Highland Gold Mining). В результате схода под завалом оказался один сотрудник предприятия. Для его поиска к месту схода снега направились еще 9 человек из сотрудников администрации "Многовершинного", затем произошел второй сход снега, засыпавший эту группу.

В Николаевском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ).

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Теги: Россия, Хабаровский край

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