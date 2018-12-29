Спасатели вывели из бытовки слесаря, заблокированного лавиной в Хабаровском крае

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Слесаря золотодобывающего предприятия, которого заблокировало снежными массами в бытовке на территории открытой штольни, где произошел сход лавин, удалось вывести, его состояние удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по региону.

"Одного человека, заблокированного в помещении на штольне, удалось вывести", - сказал представитель ведомства.

Под снежной массой остаётся один человек. Поиски продолжаются.

Под лавиной оказались 10 человек. Ранее живыми нашли восемь человек, но один впоследствии скончался. Тело еще одного было найдено под снегом. В настоящее время ведутся поиски еще одного человека, который оказался под снежным завалом.

Сход снежных масс произошел в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края в районе штольни открытого типа золотодобывающего АО "Многовершинное" (входит в группу компаний Highland Gold Mining).

В Николаевском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных работ".