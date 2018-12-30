Россельхознадзор с 30 декабря из-за ГМО запретил ввоз кормов с трех предприятий ЕС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 30 декабря запрещает поставки кормов и кормовых добавок с трех европейских предприятий.

Как сообщается в материалах службы, это связано с тем, что в их продукции обнаружены незаявленные и незарегистрированные ГМО-компоненты.

Речь идет о бельгийском предприятии Versele-Lada, итальянском Farmer, нидерландском Sloten.

Кроме того, Россельхознадзор с 30 декабря из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС запрещает поставки продукции с ООО "Фиршат" (Армения), АО "Сут" и "Арай-East-Food" (Казахстан).

Режим усиленного лабораторного контроля введен в отношении двух предприятий Казахстана и двух - Армении.