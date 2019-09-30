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В Россию запретили ввозить кормовые добавки из США из-за ГМО

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 8 октября запретил ввозить в Россию кормовые добавки калифорнийской компании Cenzone Tech - Europe (Калифорния), так как в них обнаружились незаявленные и незарегистрированные ГМО-компоненты. Об этом говорится в материалах ведомства.

Введенное в ответ на санкции продовольственное эмбарго запрещает импортировать сельхозпродуккцию из США, но это не распространяется на корма и кормовые добвки.

Продукция Cenzone Tech - Europe поставляется в более чем 50 стран мира. Ее используют производители мяса, молока и яиц, сообщается на сайте компании.

Cenzone Tech - Europe США Калифорния Россельхознадзор

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