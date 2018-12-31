Жильцов дома в Магнитогорске не пустили обратно в квартиры после взрыва газа

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Жильцов дома в Магнитогорске, где после взрыва газа обрушился подъезд, не пускают в квартиры, сообщила корреспондент канала Россия-24 (ВГТРК).

"В здании проживает 1300 человек. Их сейчас не пускают в квартиры", - сказала она в понедельник в ходе прямого включения из Магнитогорска.

По ее словам, специалисты запрещают жильцам возвращаться в дом, пока идет проверка вероятности дальнейшего обрушения.

В Магнитогорске в 6 утра по местному времени произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительным данным, погибли три человека. В качестве основной версии ЧП рассматривают взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.