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В многоквартирном доме в Магнитогорске взорвался газ

Есть обновление от 06:30

Обрушился один из подъездов, есть пострадавшие

В многоквартирном доме в Магнитогорске взорвался газ
Архивное фото
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Магнитогорске в жилой многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшие, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Сегодня в четыре часа утра по московскому времени в городе Магнитогорск, предварительно, в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов многоквартирного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительной информации имеются пострадавшие", - сказали в пресс-службе.

"Подъезд обрушился полностью с первого по десятый этаж", - сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.

На месте чрезвычайной ситуации работают все экстренные службы города. Проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов.

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Теги: Магнитогорск

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