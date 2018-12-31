МЧС подтвердило гибель троих человек в Магнитогорске

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Взрыв газа в Магнитогорске унес жизни троих человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"На текущий момент из-под завалов извлечено шесть человек: трое пострадавших и трое погибших", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, в Магнитогорске 6:00 местного времени произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительным данным, 16 человек эвакуированы. Взрыв бытового газа рассматривается как основная версия происшествия.

На месте работают 10 карет медицинской помощи, в пунктах временного размещения также работают медицинские бригады.

Открыт телефон "горячей линии" по ситуации в Магнитогорске - 8 (351) 239-99-99.