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ММК окажет финансовую помощь пострадавшим после разрушения дома в Магнитогорске

Есть обновление от 13:23

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) окажет гуманитарную и финансовую помощь пострадавшим в результате обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске, сообщил председатель совета директоров предприятия Виктор Рашников.

"На месте ЧП с раннего утра работает спецтехника комбината, наши газоспасатели, добровольцы. ММК выделит необходимую гуманитарную помощь пострадавшим и окажет финансовую поддержку людям, оставшимся без жилья. Комбинат и город направят все необходимые силы и средства на решение проблем, вызванных этой аварией", - отметил он в понедельник в своем обращении, уточнив, что будет лично следить за ходом устранения последствий происшествия.

Как сообщалось, утром в понедельник в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. По последним данным, погибли четыре человека.

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Теги: Магнитогорск, Магнитогорский металлургический комбинат

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