Новые квартиры купят жителям Магнитогорска, потерявшим из-за взрыва единственное жилье

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Жильцам дома, пострадавшего при взрыве бытового газа в Магнитогорске, у которых разрушенное жилье было единственным, купят квартиры за счет бюджета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора в понедельник.

"Губернатор Борис Дубровский сообщил, что тем, у кого жилье было единственным, купят квартиры за счет бюджета", - сказали в пресс-службе.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что семьям погибших будет выплачено по 100 тыс. рублей из областного бюджета, пострадавшим - 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что власти окажут помощь с приобретением жилья пострадавшим при взрыве газа жителям дома в Магнитогорске. Также Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) сообщил, что окажет гуманитарную и финансовую помощь пострадавшим.

Как сообщалось, утром в понедельник в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. По последним данным, погибли четыре человека.