Главные новости
В РоссииЧисло погибших при взрыве газа в Магнитогорске выросло до четырехВ РоссииАрестован попутчик женщины, пропавшей при поездке в Тулу через BlaBlaCarКультураБолее 80 московских музеев в новогодние каникулы будут работать бесплатно
В России

Арестован попутчик женщины, пропавшей при поездке в Тулу через BlaBlaCar

Ранее задержанный заявил, что пытался ограбить владелицу машины

Арестован попутчик женщины, пропавшей при поездке в Тулу через BlaBlaCar
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы санкционировал арест на два месяца попутчика женщины, которая пропала во время поездки в Тулу через сервис BlaBlaCar.

"В суде избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 февраля 2019 года в отношении Виталия Чикирева 1979 года рождения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

В РоссииПрокуратура добилась возбуждения дела в связи с исчезновением девушки и ее попутчика по BlaBlaCarЧитать подробнее

Она уточнила, что мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство), ему грозит от 6 до 15 лет заключения.

Как сообщалось, 29-летняя Ирина Ахматова исчезла 23 декабря. По некоторым данным, она уроженка Тулы, которая работала в Москве в ТЦ "Тройка".

По данным следствия, 23 декабря 29-летняя женщина после работы на своем автомобиле поехала из центра Москвы в Тулу. Рядом с метро на юге Москвы в ее машину подсел мужчина - попутчик, которого она нашла при помощи сервиса BlaBlaCar. После этого машина продолжила движение в сторону Московской области. До настоящего времени местонахождение женщины не установлено.

Ранее представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила, что по резонансному делу об исчезновении ехавшей вместе с попутчиком из Москвы в Тулу женщины задержан подозреваемый. Она сообщила, что следователи СК Москвы проводят его допрос и что "задержанный дает признательные показания".

СКР опубликовал на YouTube видео с допроса задержанного, который заявил, что признает вину в убийстве девушки и раскаивается в содеянном. По его словам, он пытался ограбить эту женщину и не знает ее имени и фамилии.

Сервис BlaBlaCar помогает в поиске попутчиков (водителей и пассажиров) для поездки на автомобиле с указанием маршрута и стоимости.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Тула, Москва, BlaBlaCar

Новости по теме

В России
Арестован попутчик женщины, пропавшей при поездке в Тулу через BlaBlaCarАрестован попутчик женщины, пропавшей при поездке в Тулу через BlaBlaCar
Ранее задержанный заявил, что пытался ограбить владелицу машиныПодробнее
 Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске выросло до четырехЧисло погибших при взрыве газа в Магнитогорске выросло до четырех
Остается неизвестной судьба еще 68 жильцовПодробнее
 МЧС подтвердило гибель троих человек в МагнитогорскеМЧС подтвердило гибель троих человек в Магнитогорске
Еще трое пострадалиПодробнее
 При обрушении подъезда в жилом доме Магнитогорска погибли двое взрослых и один ребенокПри обрушении подъезда в жилом доме Магнитогорска погибли двое взрослых и один ребенок
Спасатели продолжают поисковые работыПодробнее
В многоквартирном доме в Магнитогорске взорвался газВ многоквартирном доме в Магнитогорске взорвался газ
Обрушился один из подъездов, есть пострадавшиеПодробнее
 Попутчик пропавшей пассажирки BlaBlaCar начал давать признательные показанияПопутчик пропавшей пассажирки BlaBlaCar начал давать признательные показания
Его допрашивают сотрудники Следственного комитетаПодробнее
 Автомобиль сбил шестерых пешеходов в центре Санкт-ПетербургаАвтомобиль сбил шестерых пешеходов в центре Санкт-Петербурга
Перед этим он столкнулся с другим авто; трое человек, в том числе ребенок, получили тяжелые травмыПодробнее
 В аэропорту Самары застряли 240 пассажиров рейсов "Ижавиа" в Сочи и СимферопольВ аэропорту Самары застряли 240 пассажиров рейсов "Ижавиа" в Сочи и Симферополь
Появились сведения, что авиакомпания не заплатила аэропорту за заправку самолетов, и сейчас ведет переговоры об оплатеПодробнее
 В МИД РФ прокомментировали публикацию списка журналистов ВВС в РоссииВ МИД РФ прокомментировали публикацию списка журналистов ВВС в России
В ведомстве не исключают связь публикации со взломом ресурсов посольства России в ЛондонеПодробнее
 Представители Twitter встретятся с Роскомнадзором в январеПредставители Twitter встретятся с Роскомнадзором в январе
"Предметом разговора является исполнение закона о локализации персональных данных на территории РФ", - сказали "Интерфаксу" в РоскомнадзореПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Уходящий год33 фото
28 декабря
Уходящий год
Фотохроника 27 декабря6 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧисло погибших при взрыве газа в Магнитогорске выросло до четырехВ РоссииАрестован попутчик женщины, пропавшей при поездке в Тулу через BlaBlaCarКультураБолее 80 московских музеев в новогодние каникулы будут работать бесплатноВ миреАмериканский сенатор рассказал о перспективах выхода из "шатдауна"В РоссииВ МИД РФ прокомментировали публикацию списка журналистов ВВС в РоссииВ миреСи Цзиньпин заявил о стремлении к прогрессу в отношениях между Китаем и Россией

Арестован попутчик женщины, пропавшей при поездке в Тулу через BlaBlaCar

Арестован попутчик женщины, пропавшей при поездке в Тулу через BlaBlaCarРанее задержанный заявил, что пытался ограбить владелицу машины Подробнее

Более 80 московских музеев в новогодние каникулы будут работать бесплатно

Более 80 московских музеев в новогодние каникулы будут работать бесплатноВ сети кинотеатров "Москино" проведут 32 бесплатных кинопоказа Подробнее

Каждый десятый работающий россиянин продлил себе новогодние каникулы

Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Шэнчьжэне

Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске выросло до четырех

Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске выросло до четырехОстается неизвестной судьба еще 68 жильцов Подробнее

В Москве по подозрению в шпионаже задержали гражданина США

Задержание произошло еще 28 декабря Подробнее

В Ингушетии убит потомок почитаемого шейха

Первая очередь трассы "Таврида" в Крыму открылась для автомобилей

Челябинский губернатор доложил Медведеву и Путину о мерах по помощи пострадавшим при взрыве в Магнитогорске

Власти предоставят жилье жильцам разрушенного в Магнитогорске подъезда

Режим ЧС объявлен в Магнитогорске после обрушения подъезда в жилом доме

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');