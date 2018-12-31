Арестован попутчик женщины, пропавшей при поездке в Тулу через BlaBlaCar

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы санкционировал арест на два месяца попутчика женщины, которая пропала во время поездки в Тулу через сервис BlaBlaCar.

"В суде избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 февраля 2019 года в отношении Виталия Чикирева 1979 года рождения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Она уточнила, что мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство), ему грозит от 6 до 15 лет заключения.

Как сообщалось, 29-летняя Ирина Ахматова исчезла 23 декабря. По некоторым данным, она уроженка Тулы, которая работала в Москве в ТЦ "Тройка".

По данным следствия, 23 декабря 29-летняя женщина после работы на своем автомобиле поехала из центра Москвы в Тулу. Рядом с метро на юге Москвы в ее машину подсел мужчина - попутчик, которого она нашла при помощи сервиса BlaBlaCar. После этого машина продолжила движение в сторону Московской области. До настоящего времени местонахождение женщины не установлено.

Ранее представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила, что по резонансному делу об исчезновении ехавшей вместе с попутчиком из Москвы в Тулу женщины задержан подозреваемый. Она сообщила, что следователи СК Москвы проводят его допрос и что "задержанный дает признательные показания".

СКР опубликовал на YouTube видео с допроса задержанного, который заявил, что признает вину в убийстве девушки и раскаивается в содеянном. По его словам, он пытался ограбить эту женщину и не знает ее имени и фамилии.

Сервис BlaBlaCar помогает в поиске попутчиков (водителей и пассажиров) для поездки на автомобиле с указанием маршрута и стоимости.