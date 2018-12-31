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Попутчик пропавшей пассажирки BlaBlaCar начал давать признательные показания

Его допрашивают сотрудники Следственного комитета

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Подозреваемый в причастности к исчезновению женщины, которая пропала во время поездки в Тулу, допрашивается следователями в Москве, сообщает в понедельник СКР на своей странице в фейсбуке.

"В настоящее время подозреваемый доставлен в следственный отдел. Следователи СК Москвы проводят его допрос, задержанный дает признательные показания", - отмечается в сообщении.

Ранее со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлию Иванову сообщалось, что по резонансному делу об исчезновении ехавшей вместе с попутчиком из Москвы в Тулу женщины задержан подозреваемый.

"Установлен и задержан мужчина 1979 года рождения, возможно причастный к безвестному исчезновению женщины", - сказала Иванова.

По данным следствия, 23 декабря 29-летняя женщина покинула место работы и направилась из центра Москвы на личном автомобиле в Тулу. До настоящего времени местонахождение женщины не установлено. Установлено, что через сервис поиска попутчиков в районе одной из станций метро на юге Москвы в ее автомобиль подсел мужчина. После этого машина продолжила движение в сторону Московской области

По данным ряда СМИ, позже ее машину якобы обнаружили в Ярославле.

Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова 27 декабря сообщила "Интерфаксу", что "Мещанский межрайонный отдел СК России по требованию прокуратуры возбудил уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство) в связи с исчезновением 23 декабря 29-летней Ирины Ахматовой".

По некоторым данным, Ахматова - уроженка Тулы, но жила и работала в Москве в ТЦ "Тройка".

Сервис BlaBlaCar помогает в поиске попутчиков (водителей и пассажиров) для поездки на автомобиле с указанием маршрута и стоимости.

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Теги: Москва, Тула, BlaBlaCar

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