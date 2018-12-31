В Магнитогорске отменили развлекательные мероприятия, траур объявят 1 или 2 января

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Магнитогорске отменены все развлекательные мероприятия, кроме детских, как минимум до 1 января, в ближайшее время будет объявлен день траура, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"Траур будет объявлен после завершения спасательной операции, предположительно 1 или 2 января. От этого будет зависеть, как долго будет действовать отмена (разрешения - ИФ) на увеселительные мероприятия", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные мероприятия. В сообщении пресс-службы губернатора Челябинской области отмечается, что работу осложняет угроза возможного дальнейшего обрушения части здания.

В Магнитогорске в понедельник утром произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. По последним данным, погибли семь человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).