Число погибших из-за взрыва в Магнитогорске выросло до семи человек

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Магнитогорске обнаружены тела еще троих погибших при взрыве газа в жилой многоэтажке, извлечь их пока нельзя, сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

"Наблюдаем тела еще троих погибших, но извлечь мы их не можем. Работаем осторожно, потому что есть риск обрушения конструкций", - сказал он журналистам.

Ранее сообщалось о четырех погибших, пяти госпитализированных и до 40 человек, которые могли находиться в этом доме и с которыми не удавалось выйти на связь. Таким образом, установленное количество погибших выросло до семи.

Как сообщалось, в Магнитогорске в понедельник утром произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.