Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли тело одного из погибших в результате взрыва газа в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Таким образом, в настоящий момент из-под завалов извлечены пятеро погибших.

В Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164. Эвакуировано 16 человек. Погибли, по последним данным, семь человек. Неизвестной остается судьба нескольких десятков жильцов дома.