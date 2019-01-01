Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тела пяти человек

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Тела пяти человек извлечены из-под завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

"Извлечены тела пяти человек, детей среди них нет", - отметил представитель пресс-службы.

По его словам, на месте происшествия работы ведутся круглосуточно без перерыва. "Работают в четыре смены по два часа. На улице мороз за 20 градусов", - добавил представитель пресс-службы.

В Магнитогорске в понедельник утром произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Неизвестной остается судьба нескольких десятков человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело "о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам" (ч. 3 ст. 109 УК РФ).