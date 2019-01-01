В России

Главред журнала The New Times сообщила о планах уйти со своего поста

"Я давно ищу главного редактора", - сказала Евгения Альбац в эфире "Эха Москвы"

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что в ближайшее время собирается покинуть свой пост и в настоящее время ищет человека на замену.

"Здесь где-то был вопрос о том, предполагаю ли я уйти с поста главного редактора. Да, и обязательно это сделаю в этом году, в ближайшее время. И считаю, что это абсолютно необходимо. Я давно ищу главного редактора", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По ее словам, изданию "нужен человек с менее зашоренными мозгами, человек значительно более молодой", а у нее самой есть "разные планы, многое еще хочется сделать", тогда как работа главного редактора отнимает очень много времени.

При этом, отвечая на вопрос слушателя, останется ли она в журнале в случае ухода с поста главреда, Альбац сказала: "В каком-то виде, наверное, останусь. Видите, Дмитрий Муратов ушел с поста главного редактора "Новой газеты", но остался издателем".

Главред The New Times добавила, что в последнее время у издания "было совсем плохо с деньгами", поэтому она стала фактически "мастером на все руки", занимаясь версткой сайта, редактированием материалов, написанием интервью и так далее.

Мировой судебный участок Тверского района 26 октября оштрафовал ООО "Новые времена" на 22 млн 250 тыс. рублей, а главного редактора издания на 30 тыс. рублей по статье КоАП 13.15.1 ("Непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией СМИ или издателем информации о получении денежных средств, предоставление которой предусмотрено законодательством РФ о СМИ).

Альбац сообщила "Интерфаксу", что это первое применение статьи КоАП, и судебной практики по ней нет. По словам Альбац, решение вынесено в день истечения срока давности, хотя до этого мировой суд вернул материалы в прокуратуру.

Согласно решению мирового суда, с которым ознакомился корреспондент "Интерфакса", суд пришел к выводу, что ООО "Новые времена", получив 22,25 млн рублей от НКО "Фонд поддержки свободы прессы", признанного иностранным агентом, не предоставило в Роскомнадзор уведомление о получении средств от иностранных источников за 2, 3 и 4 кварталы прошлого года.

Тверской суд Москвы 20 ноября признал это решение законным.

Так как штраф необходимо выплатить в течение 60 дней после вступления решения о нем в силу, редакция заранее объявила о сборе средств на выплату этой суммы от неравнодушных к его судьбе граждан.

13 ноября Альбац сообщила "Интерфаксу", что за четыре дня редакции удалось собрать более 25 млн рублей, которые поступили от более чем 20 тысяч человек, на случай, если решение о штрафе будет признано законным.

Еженедельный общественно-политический журнал The New Times издавался с 2007 года (до этого времени с 1943 года существовал по названием "Новое время"), в 2017 бумажная версия прекратила свое существование из-за финансовых проблем, оставшись в интернет-формате.

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Теги: Россия, New Times, Евгения Альбац

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