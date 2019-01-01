Главред журнала The New Times сообщила о планах уйти со своего поста

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что в ближайшее время собирается покинуть свой пост и в настоящее время ищет человека на замену.

"Здесь где-то был вопрос о том, предполагаю ли я уйти с поста главного редактора. Да, и обязательно это сделаю в этом году, в ближайшее время. И считаю, что это абсолютно необходимо. Я давно ищу главного редактора", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По ее словам, изданию "нужен человек с менее зашоренными мозгами, человек значительно более молодой", а у нее самой есть "разные планы, многое еще хочется сделать", тогда как работа главного редактора отнимает очень много времени.

При этом, отвечая на вопрос слушателя, останется ли она в журнале в случае ухода с поста главреда, Альбац сказала: "В каком-то виде, наверное, останусь. Видите, Дмитрий Муратов ушел с поста главного редактора "Новой газеты", но остался издателем".

Главред The New Times добавила, что в последнее время у издания "было совсем плохо с деньгами", поэтому она стала фактически "мастером на все руки", занимаясь версткой сайта, редактированием материалов, написанием интервью и так далее.