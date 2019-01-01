Дипломаты США возможно увидятся с задержанным в РФ американцем в течение 72 часов

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Американские дипломаты рассчитывают получить доступ к задержанному в России по подозрению в шпионаже соотечественнику в течение 72 часов, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что эту информацию озвучил брат-близнец задержанного Пола Уиллана - Дэвид. По его словам, сотрудники посольства США в Москве, как ожидается, увидятся с задержанным "в течение 72 часов, причем отсчет времени уже идет".

Собеседник газеты заверил, что его брат "никогда бы сознательно не пошел на то, чтобы нарушить закон, тем более - законы, связанные со шпионажем".

Ранее во вторник Дэвид Уилан сообщил CNN, что Пол является отставным морским пехотинцем, он приехал в Москву на свадьбу к знакомым.

The Wall Street Journal поясняет, что речь идет о свадьбе знакомого Пола Уилана - также бывшего морского пехотинца. Уилан, как пишет газета, много путешествовал и неоднократно посещал РФ. По словам брата, Пол "осознавал, какие риски существуют в этой стране для путешественников из западных стран".

Пол Уилан, как отмечает CNN, родился в Канаде. Его родители - британцы, но сам он - гражданин США. Во время службы в армии несколько раз побывал в Ираке.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ России 28 декабря задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

Посольство США в РФ уведомили о задержании гражданина страны в Москве по подозрению в шпионаже, заявили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД России.

В свою очередь американское посольство 31 декабря запросило консульский доступ к задержанному.