Судьба 30 человек после обрушения дома в Магнитогорске до сих пор неизвестна

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Спасатели устанавливают нахождение 30 человек после обрушения части дома в Магнитогорске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области в среду.

"Проводится работа по установлению местонахождения еще 30 человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-под завалов с момента начала поисково-спасательной операции извлечено 17 человек

11 человек погибло, шесть находится в больницах, в том числе двое детей.

ЧП произошло в минувший понедельник утром: в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного десятиэтажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу: проспект Карла Маркса, 164.