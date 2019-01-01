В МЧС заявили о неизвестном местонахождении 32 человек после ЧП в Магнитогорске

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Устанавливается местонахождение 32 человек, чья судьба остается неизвестной после обрушения подъезда дома в Магнитогорске.

"Проводится работа по установлению местонахождения еще 32 человек", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным МЧС, "с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 15 человек, из них 9 человек погибли (детей нет), 6 - спасены (в том числе 2 ребенка)".

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Трагедия в Магнитогорске

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного десятиэтажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164.

По данному факту возбуждено уголовное дело "о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам" (часть 3 статьи 109 УК РФ). Приоритетная версия произошедшего - взрыв бытового газа.

Утром 1 января спасателям пришлось приступить к работам по демонтажу стены подъезда в жилом годе в Магнитогорске, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения. Вечером спасатели разобрали нависающие конструкции и продолжили разбор завалов внизу, под которым могут быть люди.

Внутрь обрушившихся конструкций дома подают тепло специальными тепловыми пушками.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области продолжает действовать телефон "горячей линии" (8-351-239-99-99).

В связи с трагедией в Челябинской области 2 января объявлен траур.