В Магнитогорске нашли девятого погибшего под обломками жилого дома

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Спасатели извлекают тело девятого погибшего из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, где накануне обрушился подъезд.

"Найден девятый погибший, его тело сейчас извлекают (из-под обломков - ИФ)", - сказал в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) корреспондент, работающий в Магнитогорске.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, по предварительной информации, это женщина.

Ранее в пресс-службе агентству рассказали, что из-под завалов извлекли тело восьмого погибшего - также женщины.

По официальным данным, госпитализированы шесть пострадавших, двое из которых дети. Судьба нескольких десятков человека, которые могли находиться в здании в момент обрушения, остается неизвестна.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного десятиэтажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164.

По данному факту возбуждено уголовное дело "о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам" (часть 3 статьи 109 УК РФ). Приоритетная версия произошедшего - взрыв бытового газа.

Утром во вторник спасателям пришлось приступить к работам по демонтажу стены подъезда в жилом годе в Магнитогорске, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения. Вечером спасатели разобрали нависающие конструкции и продолжили разбор завалов внизу, под которым могут быть люди.

Внутрь обрушившихся конструкций дома подают тепло специальными тепловыми пушками.