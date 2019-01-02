Охранника заподозрили в убийстве мужчины, пытавшегося украсть водку из магазина в Уфе

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Сотрудник частного охранного предприятия задержан по подозрению в избиении до смерти мужчины в продуктовом магазине в Уфе, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии в среду.

По предварительным данным, 29 декабря сотрудники магазина заметили, что один из покупателей попытался украсть продукты и бутылку водки. Продавцы вызвали сотрудников ЧОП, которые удерживали мужчину до приезда полиции в подсобном помещении торговой точки.

Прибывшие полицейские составили на мужчину протокол и отпустили его домой.

31 декабря мужчина скончался в своей квартире; на его теле были обнаружены следы побоев. При проверке записей камер видеонаблюдения магазина выяснилось, что его избил охранник.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.