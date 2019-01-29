Правительство предложило Росгвардии провести массовые проверки ЧОПов

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволит Росгвардии проводить массовые проверки частных охранных предприятий, сообщает сайт нижней палаты парламента во вторник.

В настоящее время ЧОПы подпадают под действие закона о защите юрлиц и индивидуальных предпринимателей при госконтроле, что существенно снижает возможности контроля над ними, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что в России сейчас насчитывается около 22 тысяч ЧОПов, в которых работают около 655 тыс. охранников; по некоторым оценкам, фактическое число частных охранников доходит до 1,5 млн человек. На руках у сотрудников ЧОПов находится около 80 тыс. единиц служебного оружия.

При этом за последние годы наблюдается значительное снижение числа проверок ЧОПов. Если в 2009 году было 135 тыс. проверок и было выявлено 45 тыс. нарушений, то в 2017 году количество проверок составило 8,5 тыс. и было найдено около 3 тысяч нарушений.

"По поступающей информации правоохранительных органов, имеют место факты привлечения к частной охранной деятельности иностранных граждан, в том числе прибывших из иностранных государств с повышенным уровнем террористических угроз, граждан РФ, отбывших наказание за совершение тяжких преступлений. Установлены случаи участия таких лиц в криминальных разборках с применением служебного оружия", - говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту.

Также выявляются случаи, когда объекты, которые должны находиться под госохраной, охраняют частные охранные предприятия, в том числе объекты оборонно-промышленного комплекса и органов госвласти, говорится в записке.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что Госдума, скорее всего, поддержит данный законопроект. Законопроект, по его словам, позволит Росгвардии навести порядок в деятельности ЧОПов.