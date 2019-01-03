Челябинская область выделит семьям погибших при обрушении дома в Магнитогорске по 1 млн руб.

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи, которую окажет правительство Челябинской области семьям погибших и пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщает в четверг пресс-служба главы региона.

Родственники погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие, получившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью - по 400 тысяч рублей, получившие легкий вред здоровью - по 200 тысяч рублей.

Кроме того, в связи с утратой имущества первой необходимости семьи, проживающие в собственных трехкомнатных квартирах или по договору социального найма получат по 500 тысяч рублей, в двухкомнатных - по 400 тысяч рублей, в однокомнатных - по 300 тысяч рублей.

Также будет выплачено по 50 тысяч рублей на человека, фактически проживавшего, но не зарегистрированного или фактически проживавшего, зарегистрированного, но не являющегося собственником.

Помимо этого, единовременная материальная помощь на человека составит 10 тысяч рублей.

По 31,5 тысяче рублей будет выделено на организацию похорон одного человека.

"Выплаты начнутся с сегодняшнего дня. Граждане получат индивидуальное приглашение", - говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что все, кто потерял жилье в результате трагедии, будет обеспечен новым. "Это будет отдельное, дополнительное решение. Информация о нем будет доведена позднее", - говорится в сообщении.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного жилого дома по улице Карла Маркса. 37 человек погибли, поиски еще четырех ведутся.

Как сообщалось, в настоящее время в больницах остается пять человек. Три человека - в Магнитогорске, один человек - в Челябинске и один - в Москве.