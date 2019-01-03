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Минздрав сообщил о стабильном состоянии пострадавших при обрушении подъезда в Магнитогорске

Есть обновление от 09:53

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Состояние всех госпитализированных при частичном обрушении дома в Магнитогорске, включая переведенных в медицинские учреждения Челябинска и Москвы, стабильное, сообщает в четверг пресс-служба регионального Минздрава.

"Новых обращений, связанных с происшествием, к медикам не поступало", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в настоящее время в больницах остаются пять человек: трое - в Магнитогорске, один человек - в Челябинске и один - в Москве.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного жилого дома по улице Карла Маркса.

Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске

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Теги: Россия, Магнитогорск

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