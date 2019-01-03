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Адвокат американца Уилана назвал работу следствия в РФ профессиональной и корректной

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По словам защитника гражданина США, задержанного за шпионаж, его обеспечили переводчиком, пообещали помочь с вещами

Адвокат американца Уилана назвал работу следствия в РФ профессиональной и корректной
Посольство США в Москве
Фото: ТАСС, Сергей Петров

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Адвокат арестованного по обвинению в шпионаже гражданина США Пола Уилана Владимир Жеребенков рассказал, что следствие в отношении его подзащитного ведется предельно корректно и профессионально.

"Защита, конечно, следит за соблюдением прав Уилана, но могу сказать, что следствие ведется профессионально и корректно. Он обеспечен, например, переводчиком, который очень подробно все ему переводит и объясняет", - сказал адвокат "Интерфаксу".

Кроме того, отметил защитник, "следователь пообещал попросить администрацию СИЗО обеспечить Уилана туалетными принадлежностями, например, мылом, зубной пастой, зубной щеткой, одеждой и так далее", - сказал адвокат.

Жеребенков подчеркнул, что его подзащитный надеется, что российское следствие во всем разберется.

В настоящее время американец содержится на карантине в СИЗО "Лефортово". Как ожидается, после праздников Уилан из карантина будет переведен в общую камеру.

Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест гражданина США до 28 февраля. Защита обжаловала это решение, попросив Мосгорсуд освободить иностранца под залог. В жалобе адвокат обращает внимание Мосгорсуда, что у суда первой инстанции не было оснований для избрания исключительной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ России 28 декабря задержали Уилана в Москве по подозрению в шпионаже. "Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным источника "Интерфакса", Уилану предъявлено обвинение в шпионаже, которое американец отрицает. Жеребенков отказался от комментариев относительно обвинения своего подзащитного, сославшись на данную им следователю подписку о неразглашении данных следствия.

Брат Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морпех. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Дэвид Уилан.

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Теги: США, Пол Уилан, Владимир Жеребенков

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