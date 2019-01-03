Посол США Хантсман рассказал семье задержанного в Москве американца о его состоянии

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Посол США в России Джон Хантсман сообщил семье задержанного в России гражданина США Пола Уилана о том, что состояние американца нормальное, заявил брат Пола Дэвид Уилан.

"Он (Хантсман - ИФ) сказал нам то, что мы надеялись услышать. Пол жив, и с ним все хорошо, учитывая условия содержания в российском СИЗО", - заявил Дэвид Уилан в эфире радиостанции NRP, отметив, что семья намерена помочь задержанному "в поисках адвоката" и "всего того, что необходимо в российском СИЗО".

По его словам, "никто не знает деталей" задержания Пола Уилана. Кроме того он отметил, что информация о его увольнении из Вооруженных сил США за "неподобающее поведение" стало новостью для семьи. "Я не думаю, что это имеет какое-либо значение или влияние на ситуацию", - сказал Дэвид Уилан.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана. "Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Посольство США в РФ уведомлено о задержании Уилана в Москве по подозрению в шпионаже, заявили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ.

Дэвид Уилан заявил, что его брат прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. По его словам, Пол - отставной морпех. Семья задержанного обратилась за помощью в Конгресс США, в посольство США в РФ и в Госдеп.