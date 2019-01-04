Бастрыкин пообещал разобраться в деле Кузнецова "по полной программе"

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин назвал торжеством справедливости экстрадицию французскими властями бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в мошенничестве и многомиллиардной растрате.

"Уже не верилось, что Франция выдаст Кузнецова. Но все же справедливость восторжествовала! Теперь будем разбираться по делу Кузнецова и его сообщников, как говорится, по полной программе", - написал он накануне на своей странице "ВКонтакте".

Глава СКР также напомнил, что Кузнецов покинул Россию после того, как его дело было приостановлено прокуратурой. "Дело было возобновлено только в 2010 году, когда СК РФ был отделен от прокуратуры и стал самостоятельным следственным органом", - отметил Бастрыкин.

По данным следствия, Кузнецов и его сообщники причинили правительству Подмосковья, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Московской области и компании "Мособлтранстинвест" ущерб на сумму свыше 14 млрд рублей.

Главное следственное управление СКР в июне 2010 года Кузнецову обвинение в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере и легализации преступно добытого имущества. Экс-чиновник был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. Решением суда он был заочно арестован.

Алексей Кузнецов был экстрадирован из Франции в Россию 3 января.