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Экс-министру финансов Подмосковья после экстрадиции предъявили обвинение

Как рассказали в СКР, его обвинили в мошенничестве и отмывании преступных доходов на 14 млрд рублей

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Доставленному из Франции в Россию бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании преступных доходов на 14 млрд рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Кузнецову, который был экстрадирован компетентными органами Французской республики, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 УК РФ, 174.1 УК РФ, статьей 160 УК РФ (мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; растрата)", - сказала она в пятницу "Интерфаксу".

Петренко напомнила, что сумма ущерба, причиненного бюджету Московской области в результате противоправных действий Кузнецова и его пособниками, составляет более 14 млрд рублей.

Подробности расследования

По данным следствия, участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова "приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализовали денежные средства.

В РоссииИз Франции экстрадирован экс-министр финансов Подмосковья КузнецовИз Франции экстрадирован экс-министр финансов Подмосковья КузнецовЧитать подробнее

"Также соучастники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО "Мособлтрастинвест" обыкновенных именных бездокументарных акций общества "Росвеб" и принадлежащих ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО "Московское областное ипотечное агентство", - рассказала Петренко.

Как считают в СК, "легализация денежных средств была произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову и соучастникам".

"Так похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорной зоне - в республике Кипр, - сказала Петренко. - На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. Указанные преступления были совершены в 2005-2008 годах".

Она отметила, что в ходе следственных действий на территории России обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию. "В числе этого имущества 1357 объектов, в том числе печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и иное ценное имущество", - сказала представитель СК.

Кто привлечен к ответственности

На данный момент, по словам Петренко, к уголовной ответственности уже привлечен ряд соучастников Кузнецова. Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова по приговорам суда отбывают наказание в местах лишения свободы, заочно вынесен приговор Жанне Булах. "Булах скрывается в США, и от компетентных органов этой страны получен ответ о невозможности экстрадиции обвиняемой, учитывая отсутствие договора о выдаче с Россией. В связи с этим судебное заседание прошло в заочной форме без ее участия", - напомнила она.

По ее словам, с учетом особенностей французского законодательства процедура выдачи Кузнецова в РФ затянулась на несколько лет. "Старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Александр Филин выезжал во Францию и разъяснял представителям судебных органов обстоятельства сложных коррупционных схем, которые реализовал Кузнецов совместно с иными лицами", - сказала представитель комитета.

Петренко отметила, что в результате взаимодействия с иностранными компетентными органами удалось собрать доказательную базу и установить в том числе, на что были потрачены деньги от преступной деятельности.

Экс-министр финансов Подмосковья был экстрадирован из Франции в Россию 3 января.

Председатель СКР Александр Бастрыкин на своей странице "ВКонтакте" назвал торжеством справедливости экстрадицию Кузнецова и пообещал разбирательство по его делу "по полной программе".

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Теги: Подмосковье, Алексей Кузнецов, СКР

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