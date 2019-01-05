В России

В России завершили испытания нового пистолета калибра 9 мм для военных

По данным источника "Интерфакса", он должен сменить основной пистолет российской армии этого калибра - Макарова

В России завершили испытания нового пистолета калибра 9 мм для военных
Фото: YAY/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) завершил испытания нового пистолетного комплекса, сообщает пресс-служба предприятия.

"Испытания нового перспективного пистолетного комплекса под патрон 9х21 проходили с августа по декабрь текущего года на испытательной базе АО "ЦНИИТОЧМАШ" (входит в состав госкорпорации "Ростех") и полигонах Минобороны России в Западном и Центральном военных округах", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что на испытаниях пистолет подвергался воздействию климатических и механических факторов для проверки на соответствие требованиям стойкости (устойчивости, прочности), установленными нормативно-технической документацией заказчика. Также исследовались его баллистические характеристики.

"Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, - сказали в институте, - его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях".

Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от + 50 до - 70 градусов по Цельсию. "В настоящее время результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии", - сообщили в пресс-службе.

Как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, он должен сменить основной пистолет российской армии - Макарова калибра 9 мм.

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Теги: Россия, Минобороны

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