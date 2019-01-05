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Эвакуированных из Ирака российских детей передали родным

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Родственники забрали домой всех российских детей, вывезенных из Ирака в конце прошлого года, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой.

"Всех российских детей, вывезенных из Ирака, выписали из Медицинского исследовательского центра здоровья детей, их уже забрали родственники. 23 ребенка отправились в Дагестан, пять - в Чечню, один - в Кабардино-Балкарию и еще один - в Татарстан", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе омбудсмена в субботу.

Перед выпиской все дети были обследованы, некоторым из них назначено лечение и выданы лекарственные препараты, отметили в пресс-службе.

"Теперь с семьями на местах будут работать специалисты. Самое главное - это то, что жизни детей теперь ничего не угрожает и у них появился шанс на полноценное детство, на нормальную жизнь, - сказала Кузнецова. - Уполномоченные по правам ребенка в регионах готовы оказать всю необходимую помощь, поддержку семьям".

В миреСпецрейс МЧС из Багдада доставил в Подмосковье 30 российских детейЧитать подробнее

По информации МИД России, в Ираке в прошлом году находились 115 российских детей, матери которых содержатся в тюрьме в Багдаде.

30 декабря спецрейсом МЧС в сопровождении уполномоченного по правам ребенка из Ирака в Россию были доставлены 30 детей в возрасте от 3 до 15 лет. Следующим этапом работы станет возвращение еще 36 детей, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.

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Теги: Анна Кузнецова, Ирак

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