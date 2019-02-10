27 российских детей вернутся вечером 10 февраля на родину из Ирака

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Борт МЧС в воскресенье доставит в Россию группу российских детей, которых матери вывезли в Ирак, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой.

"Самолет МЧС доставит в Москву из Ирака 27 детей в возрасте от четырех до 13 лет из 10 субъектов РФ", - сказал собеседник агентства.

Там отметили, что самолет приземлится в аэропорту "Раменское" поздно вечером.

По информации МИД РФ, в Ираке в 2018 году находились 115 российских детей, матери которых содержатся в тюрьме в Багдаде.

30 декабря прошлого года спецрейсом МЧС в сопровождении уполномоченного по правам ребенка из Ирака в Россию были доставлены 30 детей в возрасте от 3 до 15 лет.