Закрытый Транскам откроют на несколько часов для легковых машин

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Закрытую из-за схода лавин Транскавказскую магистраль, связывающую Россию и Южную Осетию, временно откроют с 14:30 по Москве для легкового автотранспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"Транскам будет открыт по временной схеме с 14:30 до 17:00 по московскому времени. Затем проезд будет запрещен", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 5:40 по Москве понедельника Транскам закрыт из-за схода лавин. При этом в региональном МЧС заявили об усилении снегопада в районе автодороги с утра вторника, что, в свою очередь, может парализовать работу Транскама на несколько дней.

Транскавказская магистраль - единственная дорога, связывающая Россию и Южную Осетию.