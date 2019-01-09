Танки Т-34 из Лаоса переданы России безвозмездно

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Лаос передал России партию легендарных танков Т-34 на безвозмездной основе, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Это был акт доброй воли", - сказал он.

Источник напомнил, что Лаос является партнером России в сфере военно-технического сотрудничества.

В конце прошлого года сообщалось о начале поставок в Лаос учебно-боевых самолетов Як-130. Кроме того, холдинг "Вертолеты России" сообщал о заинтересованности Лаоса в ремонте вертолётов Ка-32 и Ми-17В-5. Партия отремонтированных Ми-17 была передана лаосским военным в июле.

В среду Минобороны России сообщило, что Лаос передал России 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии.

"Техника морским транспортом уже преодолела более 4500 тыс. км и прибыла во Владивосток. Далее железнодорожным транспортом она будет доставлена в Московскую область в город Наро-Фоминск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до недавнего времени бронетехника стояла на вооружении армии Лаоса. Договоренности о возвращении танков Т-34 в Россию были достигнуты в январе 2018 года в ходе визита в Лаос министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Переданную лаосской стороной технику планируется использовать при проведении Парадов Победы в различных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Т-34 - советский средний танк. Считается самым массовым средним танком периода Великой Отечественной войны.

В конце 2018 года телеканал "Звезда" сообщал, что на вооружении армии Лаоса есть советские танки Т-34-85, которые были выпущены в 1944 году и поступили в Лаос в 1987 году. Как рассказал тогда телеканалу командир бронетанкового батальона Кхампонг Тумманивонг, только в его части насчитывается 31 танк, также они есть и в других батальонах.