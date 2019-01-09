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Лаос передал Минобороны России советские танки Т-34 в исправном состоянии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны Лаоса передало России 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии, сообщило Минобороны России.

До недавнего времени бронетехника стояла на вооружении армии Лаоса. Договоренности о возвращении танков достигнуты в ходе визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Лаос в январе прошлого года.

"Техника морским транспортом уже преодолела более 4500 тыс. км и прибыла во Владивосток. Далее железнодорожным транспортом она будет доставлена в Московскую область в город Наро-Фоминск", - говорится в сообщении.

В период с 1940 по 1946 год было выпущено более 58 тыс. единиц Т-34. Однако, по прошествии более 70 лет, действующих образцов осталось очень мало.

"Переданную лаосской стороной технику планируется использовать при проведении Парадов Победы в различных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

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Теги: Минобороны, Лаос, Т-34

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Лаос передал Минобороны России советские танки Т-34 в исправном состоянии

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