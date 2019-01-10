Российский источник сообщил о поставке Лаосу нескольких Як-130

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Россия поставила Лаосу несколько учебно-боевых самолетов Як-130, сообщил "Интерфаксу" в четверг российский информированный источник.

"Лаос уже получил несколько Як-130", - сказал собеседник агентства.

В ФСВТС (Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству) эту информацию не комментируют.

Як-130 предназначен для обучения и боевой подготовки летчиков, а также применения по воздушным и наземным целям. Он позволяет обучать пилотов для боевых самолетов поколений "4+" и "5". Впервые Як-130 поднялся в воздух в 1996 году. В 2002 году он был выбран основным самолетом для подготовки летчиков ВВС России.

Ранее российские Як-130 приобрели Бангладеш, Белоруссия, Мьянма; сообщалось об интересе к Як-130 со стороны Узбекистана.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что Лаос передал России 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии. До недавнего времени бронетехника стояла на вооружении армии Лаоса. Договоренности о возвращении танков Т-34 в Россию были достигнуты в январе 2018 года в ходе визита в Лаос министра обороны РФ Сергея Шойгу.