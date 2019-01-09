В красноярских дворах за праздники скопилось 450 тонн мусора

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Властям Красноярска удалось избежать введения режима ЧС из-за скопившегося во время новогодних праздников бытового мусора во дворах, но предстоит вывезти около 450 тонн отходов, сообщает в среду пресс-служба мэрии со ссылкой на главу города Сергея Еремина.

"После штаба и всех предпринятых мер удалось избежать режима ЧС. Наша задача на текущий момент - силами муниципальных предприятий оказать техническую помощь региональным операторам и компаниям, которые занимаются вывозом бытовых отходов, чтобы оперативно убрать мусор, скопившийся на площадках временного хранения, а это - порядка 450 тонн", - цитирует пресс-служба слова главы Красноярска.

В мэрии отметили, что в течение праздничных дней в районные администрации, в городскую диспетчерскую службу от жителей города поступили обращения с указанием порядка 350 адресов, где скопились бытовые отходы. Также на кучи мусора во дворах жители города жаловались в соцсетях, публикуя фотографии и видео. При этом из города за каникулы было вывезено более 3,5 тысячи тонн мусора.

С 1 января 2019 года в России вступили в силу изменения в законе об обращении с твердыми бытовыми отходами.

Ранее сообщалось, что согласно новым нормам в Красноярске к вывозу и переработке мусора по конкурсу были привлечены два региональных оператора - ООО "Красноярская рециклинговая компания" и ООО "Ростех".

Минимальный тариф на вывоз твердых бытовых отходов в краевом центре был утвержден в декабре и составил минимум 79,74 рубля с человека (для многоквартирных домов), максимум - 137,51 рубля с человека (для частных домов).