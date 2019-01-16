Мэр Краснодара отвел две недели на ликвидацию 1800 стихийных свалок

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - К февралю в Краснодаре должны быть ликвидированы более 1800 стихийных свалок, образовавшихся с начала года вокруг контейнерных площадок после введения в регионе с 2019 года новой системы вывоза мусора, сообщил мэр города Евгений Первышов.

"Переход на новую систему вывоза мусора показал ряд недоработок и проблем, которые сейчас решаются. При этом наша первоочередная задача - не выяснять, кто виноват в появлении стихийных свалок, а вернуть улицам Краснодара привычную чистоту, навести порядок. Провести по сути генеральную уборку. Именно поэтому мы выделили из бюджета Краснодара дополнительные средства", - сказал мэр журналистам в среду.

Некоторые стихийные свалки занимают в несколько раз больше места, чем контейнерная площадка, рядом с каждым контейнером необходимо убрать до 8 кубометров отходов. В работах задействованы более 30 единиц техники.

По словам Первышова, создана рабочая группа, в которую вошли представители министерства жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Краснодарского края и администрации города. Ее задача - отслеживать ситуацию с вывозом мусора на территории города и добиваться своевременной и качественной уборки. "Я поручил в постоянном режиме вести отчет выполненной работы и по мере очистки размещать результаты на официальном интернет-портале администрации города krd.ru. Для этого создан специальный раздел", - подчеркнул он.

Кроме того, отметил Первышов, предстоит продолжить разъяснительную работу с жителями, управляющими компаниями, ТСЖ - всеми, кто отвечает за содержание контейнерных площадок и организацию вывоза мусора, чтобы добиваться соблюдения правил обращения с отходами.

С 1 января 2019 года в Краснодарском крае изменился порядок работы с ТКО, их вывоз с территорий муниципальных образований осуществляется специализированными компаниями - региональными операторами. В оплачиваемый населением тариф включена только услуга вывоза и утилизации отходов из мусорных баков или контейнеров. Уборка строительного, крупногабаритного мусора, старой мебели или автопокрышек, которые граждане десятилетиями привыкли приносить и складывать рядом с баками, не предусмотрены, следовательно, не включаются в тариф.

Ранее сообщалось, что рядом с контейнерными площадками в Краснодаре с начала года скопилось порядка 200 тысяч кубометров мусора.

В бюджете Краснодара на содержание контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов на 2019 год предусмотрены всего 50 млн рублей.

По результатам открытого конкурса 9 января 2017 года приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Краснодарской зоне присвоен ОАО "Мусороуборочная компания". В Краснодарскую зону входят Краснодар и Динской район.