Власти задумались об изъятии у собственника мусорного полигона "Ядрово"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Собственник мусорного полигона "Ядрово" под Волоколамском не справляется с проведением работ по рекультивации объекта, заявил зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

"Собственник земельного участка ведет рекультивацию сам, там нет бюджетных средств, это, казалось бы, плюс, но мы видим, что собственник не справляется", - сказал Куракин на брифинге в Доме правительства Московской области.

Зампред добавил, что в связи с этим будет разработан антикризисный план по решению проблем "Ядрово". "Не исключено, что мы будем ставить вопрос об изъятии этой территории у собственника, (...) если не будут достигнуты необходимые результаты", - заявил Куракин.

Ситуация вокруг полигона "Ядрово"

Ситуация с выбросами свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово" обострилась в марте. Тогда к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось множество детей. В районе начались митинги протеста с требованием закрыть полигон. 14 апреля "виновный" в выбросах свалочного газа старый участок полигона ("первая карта") перестал принимать мусор. Завоз мусора продолжился на "вторую карту" (новый участок) полигона, которая была построена по современным технологиям.

13 июня на полигоне была запущена на полную мощность система дегазации. Был установлен первый факел мощностью до 2,5 тыс. кубометров свалочного газа в час. Второй высокотемпературный факел мощностью 500 кубометров газа в час установили на "Ядрово" в сентябре.

Глава Волоколамского района Михаил Сылка в интервью "Интерфаксу" в ноябре сообщил, что рекультивация "старого" тела полигона будет полностью закончена в следующем году. "В 2019 году начнем дегазацию "нового" тела полигона", - добавил он.

Закрыть полигон рассчитывают в 2020 году.