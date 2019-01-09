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Крыша завода под Оренбургом обрушилась из-за пожара

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - У здания завода цинкования в Оренбуржье, где в среду вечером произошел пожар, рухнула крыша, сообщил агентству "Интерфакс глава администрации Новосергиевского района Оренбургской области Александр Лыков.

"Пожар произошел в цехе горячего цинкования, где находятся сушильные камеры, где происходит просушка изделий. Возможно, причиной пожара стало превышение там температуры или замыкание, но это пока предположение. Здание обложено сендвич-панелями - стены уцелели, но обрушилась крыша", - сказал глава района.

Лыков отметил, что инцидент произошел во время рабочего дня. "Там находилась смена более 70 человек, сколько точно там (людей в здании - ИФ) находилось сказать не могу, но все самостоятельно эвакуировались", - добавил он.

Глава района сообщил, что гари и иных неприятных запахов не ощущается. "Нет запаха. Муниципальные службы работают с жителями, совершают подворовые обходы, предупредили о ситуации, сказали проверить жителям окна и двери", - добавил Лыков.

В региональном ГУ МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что пожарные подразделения ликвидировали открытое горение на заводе. "Ликвидация открытого горения в 22:40 (по местному времени)", - сообщил собеседник агентства.

Также региональное управление сообщает, что в соответствии с постановлением администрации Новосергиевского района с 21.00 среды на территории района введен режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до полной ликвидации последствий пожара.

Пожар на заводе цинкования под Оренбургом начался вечером в среду. По оперативной информации погибших или пострадавших нет. Весь персонал был эвакуирован. Угрозы окружающей среде нет. Завод расположен на расстоянии 13 километров от населенных пунктов.

На сайте правительства Оренбургской области сообщается, что предприятие входит в холдинг "Уралэлектрострой". Завод открылся в Новосергиевском районе Оренбургской области в 2014 году, является одним из крупнейших предприятий по горячему цинкованию металлоконструкций в России и оснащен современной автоматической линией фирмы INGENIA производственной мощностью до 80 тысяч тонн в год.

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Теги: Оренбургская область

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