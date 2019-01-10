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Маршрутка врезалась в припаркованный грузовик в Улан-Удэ

Пятеро пассажиров пострадали

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Маршрутный автобус Fiat Ducato столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ-53 в Улан-Удэ, сообщает в четверг пресс-служба управления МВД по республике Бурятия.

"30-летний водитель маршрутного автобуса, следуя по проспекту Автомобилистов, наехал на "ГАЗ-53". Водитель грузового автомобиля остановился на дороге из-за поломки", - говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали пятеро пассажиров маршрутного автобуса: у четверых - ушибы, одна женщина-пассажир госпитализирована для обследования.

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Теги: Россия, Бурятия

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