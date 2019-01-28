Пять человек пострадали при столкновении автобуса с легковушкой в Воронеже

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пять человек обратились за медицинской помощью после столкновения автобуса ПАЗ и автомобиля "Форд Фокус" в Воронеже в понедельник, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, авария произошла в 14:00 в районе дома 237 по улице 9 Января.

"Водитель автомобиля "Форд Фокус" не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ", - говорится в сообщении МВД.

По предварительным данным, в результате ДТП четыре пассажира автобуса, а также водитель легкового автомобиля обратились за медицинской помощью. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.