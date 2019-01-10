Производство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций США

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российский самолет МС-21 из-за санкций США может остаться без материалов, необходимых для его композитного крыла, пишет в четверг "Коммерсант" со ссылкой на топ-менеджеров отрасли и чиновника из аппарата правительства.

После того, как в американский черный список попали АО "Аэрокомпозит" (структура ОАК) и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (структура "Ростеха"), США и Япония (компании Hexcel и Toray Industries) прекратили поставлять в РФ компоненты, необходимые для создания удлиненного композитного крыла, которое позиционируется как конкурентное преимущество МС-21, пишет газета.

Оставшихся запасов хватит на шесть самолетов, сообщил "Коммерсанту" источник в отрасли. Ожидать, что поставки возобновятся, в ближайшее время не приходится, так что остается либо закупать композиты в Китае (но они в два раза толще и тяжелее тех, что используются сейчас), либо ждать, когда российские предприятия научатся производить продукцию, сопоставимую по характеристикам с американской и японской.

Третий, самый радикальный вариант - отказаться от композитного крыла и выполнить его из металла; однако это лишит лайнер его основного преимущества. Кроме того, потребуется проводить повторный цикл испытаний.

На данный момент собрано три самолета МС-21, четвертый находится в работе. Весь проект оценивается более чем в 450 млрд рублей.