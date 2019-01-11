Захарова заявила, что у нее нет информации об отмене визита лидера ХАМАС в Москву

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не располагает информацией о том, что визит лидера ХАМАС Исмаила Хании в Москву, запланированный на 15 января, не состоится.

"Вы знаете, у меня нет этой информации", - сказала Захарова на брифинге в пятницу. "Никакой информации на данный момент у меня нет, которую я могла бы предоставить", - подчеркнула официальный представитель МИД.

Накануне посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил "Интерфаксу", что визит лидера ХАМАС Исмаила Хании в Москву 15 января и его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не состоятся, визит отложен на неопределенное время.

"Российская сторона надеется, что мы изменим дату визита и сможем найти понимание. Визит 15 января не состоится, но возможно он будет позднее. Но пока неясно, когда", - добавил он. Отвечая на вопрос о причинах переноса визита, Нофаль сказал: "Причина в том, что сложилась трудная ситуация, поэтому мы перепланируем (встречу)".

28 декабря спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Хания посетит Москву и проведет переговоры с Лавровым 15 января.

Российский дипломат сообщил, что стороны будут обсуждать "ситуацию на Ближнем Востоке, палестино-израильское урегулирование, ситуацию на палестинских оккупированных территориях, особенно в секторе Газа, и, конечно, задачу восстановления палестинского единства".