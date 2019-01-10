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Визит лидера ХАМАС в РФ отложили на неопределенный срок

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Визит лидера ХАМАС Исмаила Хании в Москву 15 января и его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не состоится, он отложен на неопределенное время. Об этом сообщил "Интерфаксу" посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Визит был отложен. Это означает, что в это время визит не состоится", - сказал Нофаль.

"Российская сторона надеется, что мы изменим дату визита и сможем найти понимание. Визит 15 января не состоится, но возможно он будет позднее. Но пока неясно когда", - добавил он.

28 декабря спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Хания посетит Москву и проведет переговоры с Лавровым 15 января.

Российский дипломат сообщил, что стороны будут обсуждать "ситуацию на Ближнем Востоке, палестино-израильское урегулирование, ситуацию на палестинских оккупированных территориях, особенно в секторе Газа, и, конечно, задачу восстановления палестинского единства".

Израиль выразил России протест в связи с приглашением в Москву Хании, сообщило 19 декабря издание NEWSru Israel. Протест был передан в МИД РФ и в посольство РФ в Тель-Авиве, отмечается в сообщении.

Группировка ХАМАС летом 2007 года взяла под контроль сектор Газа в ходе военного конфликта с палестинским движением ФАТХ. Движение ХАМАС признано террористической организацией Израилем, Канадой, США, Японией, ЕС. Это радикальное движение также запрещено в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.

В России ХАМАС террористической организацией не признан. Руководители этого палестинского движения неоднократно посещали Москву.

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Теги: ХАМАС, РФ, Исмаил Хания

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