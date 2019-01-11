Арестован подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске арестован, сообщила представитель регионального главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого в убийстве жителя Тверской области (ч. 1 ст. 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий "Интерфаксу" в пятницу.

Она напомнила, что 9 января между двумя мужчинами во время распития спиртных напитков в одной из квартир в Подольске произошел конфликт на почве ревности к общей знакомой.

"В процессе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов ножом в шею, от которых он скончался на месте. Установлено, что погибший являлся сотрудником полиции и проходил службу в Тверской области. В квартире он находился в гостях у знакомой, где распивал спиртные напитки с ее соседом", - сказала Врадий.

Она добавила, что во время допроса обвиняемый дал следователю признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах совершенного преступления.

Обвиняемый родом из Республики Чувашия и был ранее судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).