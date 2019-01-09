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Москва

Полицейского из Твери убили в Подмосковье

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы разыскивают мужчину, убившего сотрудника полиции из Твери в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Разыскивается мужчина 1978 рождения, зарезавший сотрудника полиции по Тверской области в Подмосковье", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что в момент гибели полицейский не был при исполнении служебных обязанностей, а находился в отпуске.

"Установлено, что убийство произошло рано утром, предварительно, на бытовой почве. Участники конфликта могли быть нетрезвы",- добавил источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

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