Убийство полицейского в Подмосковье произошло на почве ревности

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Убийство полицейского в Подмосковье произошло, вероятно, на почве ревности, сообщили в среду в пресс-службе СК.

По данным следствия, тело сотрудника тверской полиции с ножевым ранением было обнаружено рано утром в среду в одной из квартир в Подольске. Сообщается, что убитый не был при исполнении - он находился в гостях у знакомой и выпивал с ее соседом.

Между мужчинами возник конфликт на почве ревности, в ходе которого один нанес другому удар ножом.

СК сообщает, что подозреваемый - житель Чувашии 1978 года рождения - уже привлекался к уголовной ответственности за покушение на жизнь полицейского.